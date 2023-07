Un grave allarme lanciato per la scomparsa di un ragazzino dodicenne che viveva nella Casa Famiglia Amaranta, situata nel piccolo comune dei Monti Lattari. Dosso Mory Jr, insieme ad altri rifugiati, è sparito da ieri mattina e le sue tracce si sono perse. La struttura si trova in via Fondo d’Orto, alla periferia di Castellammare di Stabia. I responsabili della Casa Famiglia hanno subito denunciato la sua scomparsa alla polizia, che ha avviato le indagini per individuare il suo paradero.

La giovane età del bambino e i rischi connessi a una scomparsa del genere hanno suscitato grande preoccupazione tra la comunità. Molti sacerdoti si sono uniti all’appello per la ricerca di Dosso Mory Jr, consapevoli delle difficoltà che un bambino di dodici anni potrebbe incontrare in una situazione del genere.

Le autorità locali stanno dedicando tutti gli sforzi necessari per rintracciare il ragazzino e riportarlo in sicurezza alla Casa Famiglia Amaranta. La collaborazione della comunità e la diffusione dell’appello sono fondamentali per aumentare le possibilità di ritrovamento e garantire la protezione del giovane.

La scomparsa di un minore rappresenta sempre una situazione critica e richiede l’impegno di tutti nel contribuire alla sua ricerca e nel garantire la sua incolumità. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le autorità competenti per fornire il proprio contributo alle indagini.