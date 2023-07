Scomparsa da tre giorni da Giugliano in Campania, trovata in un hotel a Villaricca con 11 grammi di crack. I Carabinieri, che avevano fatto scattare le ricerche a seguito della denuncia di scomparsa presentata dalla cugina, hanno così arrestato la 36enne subito dopo averla rintracciata. La scomparsa era stata denunciata il 14 luglio ai Carabinieri di Giugliano. La 36enne è già nota alle forze dell’ordine e la cugina, che ne ha denunciato la scomparsa, temeva per la sua vita. La 36enne ha lasciato casa la sera prima e senza dire nulla si è allontanata a bordo della propria auto. Inutili i tentativi di contattarla sul telefonino, che risultava spento. I Carabinieri hanno avviato le ricerche seguendo il gps dell’auto ma gli spostamenti della 36enne sono continui e repentini e non permettono di intervenire.

Ieri sera verso le 21 la svolta: l’auto della 36enne stazionava in via Consolare Campana nel comune di Villaricca. I Carabinieri sono intervenuti trovando l’auto nei pressi di un hotel, hanno fatto irruzione nell’albergo e hanno trovato la 36enne che, perquisita, è stata sorpresa in possesso di poco più di 11 grammi di crack, già suddivisi in dosi. La droga era all’interno di un pacchetto di sigarette. La 36enne è quindi arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio e ora è in attesa di giudizio.