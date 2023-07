Riconosciuto da un limone disegnato sulla maglietta un 32enne di Frattaminore (Napoli) resosi responsabile ad Orta di Atella, nel Casertano, di due scippi, compiuti a bordo della moto; l’uomo è arrestato dai carabinieri e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso dei raid, il 32enne ha ferito entrambe le vittime, in particolare un 70enne che è caduto ed è trascinato sull’asfalto per diversi metri procurandosi una contusione al femore, e una donna di 36 anni, anch’essa caduta, che ha rimediato numerose escoriazioni.

Determinanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso ai carabinieri prima di risalire al tipo di moto usata, e quindi al proprietario; si sono poi presentati a casa della fidanzata del 32enne, trovando anche quest’ultimo, che si era già cambiato d’abito; nell’abitazione però i carabinieri hanno rinvenuto anche altri vestiti, in particolare una maglietta con il disegno di un limone, notata in alcune immagini delle telecamere usate per le indagini sugli scippi. Il 32enne è così identificato e arrestato.