Gli utenti dei trasporti pubblici gestiti dall’Ente Autonomo Volturno (Eav) si trovano ad affrontare disagi significativi a causa di uno sciopero indetto dai dipendenti dell’azienda. L’Eav ha comunicato che attualmente sono coinvolti 91 addetti in sciopero, con una percentuale di adesione pari a circa il 6,5%. Le conseguenze dell’astensione dal lavoro sono state più evidenti sulle linee vesuviane, con la tratta per Sorrento e Torre Annunziata che ha subito rallentamenti e interruzioni. Allo stesso tempo, altre linee come quelle per Sarno e Baiano sono praticamente ferme, causando notevoli disagi per i pendolari che dipendono da tali servizi.

L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che l’astensione dal lavoro è proclamata da Confail-Faisa per un periodo di 24 ore, mentre Orsa ha dichiarato uno sciopero di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00.

I passeggeri sono costretti a cercare alternative per raggiungere le proprie destinazioni, con il servizio su gomma, metropolitana e le linee flegree e suburbane che, al momento, rimangono regolari e non sono interessate dallo sciopero.