Un violento incidente stradale ha avuto luogo in contrada Scrofeta, coinvolgendo un camion e un’auto di servizio dell’istituto di vigilanza locale. Nello schianto, avvenuto in una zona residenziale, l’agente di polizia privata di 58 anni ha riportato gravi ferite, rimanendo incastrato nell’abitacolo del veicolo. Il tempestivo intervento dei vigili del comando provinciale è stato cruciale per liberare il vigilante dalle lamiere contorte dell’auto. Dopo essere stato estratto dall’abitacolo, l’agente è stato immediatamente affidato al personale sanitario del servizio di emergenza 118. A causa della gravità delle sue condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove riceverà le cure necessarie.

Fortunatamente, l’uomo alla guida del camion ha riportato solo lievi ferite nell’incidente. Gli inquirenti stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente per determinare le responsabilità.

Dopo lo scontro, entrambi i veicoli coinvolti sono stati messi in sicurezza per evitare ulteriori rischi per la circolazione stradale. L’area circostante è stata resa sicura, permettendo agli investigatori di raccogliere prove e informazioni utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.