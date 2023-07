Un tragico evento ha scosso la Flaminia nei pressi di Civita Castellana, quando una coppia di fidanzati, Mariella Carrino e Dario Gilberto Celestini, ha subito un grave incidente stradale. I due giovani, che stavano rientrando a Roma in moto dopo una piacevole gita fuori porta, sono rimasti coinvolti in una collisione con una vettura Panda. La situazione si è rapidamente trasformata in una tragedia quando entrambi sono sbalzati sulla corsia opposta, mettendo in pericolo la loro vita.

Mariella Carrino, una giovane donna di 27 anni, ha perso la vita sul colpo quando è finita travolta da un camion che viaggiava in direzione opposta. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di familiari, amici e colleghi. Mariella aveva appena conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma e aveva intrapreso il percorso per diventare avvocato specializzandosi nel diritto dell’Unione europea presso l’Università Federico II di Napoli. La sua dedizione al volontariato e il suo impegno con un’organizzazione non profit che promuoveva la danza per le persone con disabilità dimostravano il suo spirito altruista e la sua generosità.

Dario Gilberto Celestini, di 42 anni, è rimasto gravemente ferito nell’incidente. Sceso violentemente sull’asfalto, ha riportato la rottura del bacino e numerose ferite. Fortunatamente, è stato prontamente trasportato in elicottero all’Ospedale Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a interventi chirurgici immediati. Nonostante le gravi lesioni, Dario si è mostrato vigile e in grado di ricordare l’orrore dell’incidente. Prima dell’incidente, Dario aveva una carriera di successo nel settore dell’import/export di frutta esotica e ricopriva il ruolo di Senior specialist sales support presso la multinazionale Chiquita. La sua storia d’amore con Mariella era evidente sui loro profili social, condividendo momenti romantici e avventure in giro per l’Italia e l’Europa.