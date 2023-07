Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità locale quando Antonio Cavallaccio, 43 anni, residente a Teverola, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e una Renault Capture. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, in via Casignano, nei pressi del confine tra Carinaro e Teverola. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il 43enne stava viaggiando a bordo di uno scooter Honda Sh quando improvvisamente si è trovato di fronte un’autovettura, una Renault Capture, che era guidata da un conducente senza passeggeri a bordo. Sembra che l’auto stesse per svoltare, poiché si stava dirigendo probabilmente nella direzione opposta.

Purtroppo, per il motociclista non c’era nulla da fare. Dopo essere sbalzato dal suo veicolo e precipitato violentemente a terra, le sue ferite si sono rivelate fatali. Il conducente dell’auto coinvolta nello scontro è stato trasportato in ospedale sotto shock.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause esatte dell’incidente.

Antonio Cavallaccio era una figura molto conosciuta in città, in quanto il padre gestisce un negozio di scarpe in piazza Marco Polo. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato una profonda tristezza nella comunità, soprattutto perché lascia moglie e due figli piccoli.

La notizia dell’incidente ha destato grande commozione e cordoglio tra gli abitanti di Carinaro e Teverola, che si uniscono nel porgere le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Antonio Cavallaccio in questo momento di dolore e lutto.