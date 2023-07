In una triste mattinata, la tranquillità di Cioffi, una frazione di Eboli, è stata spezzata da un terribile incidente stradale lungo la statale 18. Un’automobile Audi A4 è finita contro il guardrail di una rotatoria e si è ribaltata più volte, portando alla morte del conducente del veicolo, un uomo di 67 anni di Camposano, nel Napoletano, insieme alla madre di 91 anni e alla moglie di 65 anni. Le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita di vite sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente al fine di comprendere le cause che hanno portato a questo tragico epilogo.

Nel momento dell’incidente, l’Audi A4 si trovava lungo la statale 18, una delle arterie principali della zona. L’automobile, per ragioni ancora sconosciute, ha impattato violentemente contro il guardrail di una rotatoria, subendo successivamente un ribaltamento ripetuto che ha causato gravi danni al veicolo e alle persone a bordo.

La perdita di tre vite umane, di tre membri di una stessa famiglia, ha scosso profondamente la comunità locale. In questo momento di grande dolore, gli abitanti di Eboli si stringono attorno alla famiglia colpita da questa tragedia, offrendo il loro sostegno e le loro preghiere. L’intera comunità è unita nel dolore e nell’afflizione, cercando di trovare conforto e forza l’uno nell’altro.

Gli incidenti stradali sono sempre fonte di grande preoccupazione, poiché spesso risultano in perdite di vite umane che potrebbero essere evitate. Si spera che l’indagine in corso possa fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia, al fine di prevenire futuri incidenti simili e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.