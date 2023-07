Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 42enne in seguito a un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura. L’uomo è accusato di atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della sua compagna, una donna di 53 anni, che ha denunciato le terribili esperienze vissute durante la loro relazione sentimentale.

La denuncia della donna ha avviato un’indagine approfondita, durante la quale ha raccontato di essere costretta dall’indagato a avere rapporti sessuali completi contro la sua volontà, minacciandola di morte quando lei si opponeva. Inoltre, è emerso che l’uomo avrebbe anche aggredito fisicamente la sua compagna, colpendola con schiaffi e calci al volto, motivato dalla gelosia. Queste violenze hanno causato ansia e paura alla donna, al punto da costringerla a lasciare la propria abitazione.

La situazione di violenza e vessazioni subite dalla donna è diventata insostenibile nel tempo, ma grazie alla sua forza e coraggio, ha avuto la determinazione di denunciare le terribili violenze che subiva. Le ripetute aggressioni e atti persecutori hanno spinto la vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine, mettendo in moto l’attività investigativa del Commissariato di Castellammare di Stabia.

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno condotto un’approfondita indagine sotto il coordinamento della Procura, raccogliendo prove e testimonianze per accertare le responsabilità dell’indagato. L’arresto del 42enne è avvenuto in esecuzione dell’ordinanza degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, con l’obiettivo di assicurare l’uomo alla giustizia per le gravi accuse a suo carico.