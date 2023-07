L’aggressore protagonista di un video virale in cui schiaffeggia violentemente una giovane donna è stato identificato. Si tratta di Antonio L., un 36enne di Afragola. La vittima dell’aggressione è la fidanzata dell’uomo, una giovane di 28 anni. I carabinieri della compagnia di Casoria hanno identificato le persone coinvolte nel video, girato da una finestra nelle vicinanze. Le indagini sono condotte dalla quarta sezione Violenza di genere e tutela fasce deboli della Procura di Napoli. L’autore dell’aggressione, con precedenti penali, è accusato di lesioni aggravate.

L’aggressione si è verificata la sera dell’8 luglio in via Orazio. Nel video che è diventato virale, si vede un uomo che insulta e schiaffeggia violentemente una ragazza, quasi stordendola. Nonostante il tentativo di difendersi, la ragazza viene sopraffatta. Successivamente, entra in un’auto dal lato passeggero mentre l’uomo si posiziona al volante. Un gruppo di giovani interviene cercando di impedire all’auto di ripartire e chiedendo spiegazioni all’aggressore. Tuttavia, dopo una breve tensione, i ragazzi desistono e l’auto parte dopo aver minacciato anche coloro che erano intervenuti a difesa della ragazza.

La giovane aggredita ha successivamente presentato denuncia ai carabinieri. Il video è acquisito dalla Procura di Napoli e gli inquirenti ipotizzano il reato di lesioni aggravate. Si è appreso che l’aggressore ha precedenti penali. Il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha ringraziato i giovani che sono intervenuti per difendere la vittima e si è incontrato con loro per esprimere gratitudine. I giovani si sono offerti di testimoniare nell’eventuale processo e sono pronti a presentare una denuncia formale.