Un ragazzo e una ragazza discutono animatamente poi lui sferra uno schiaffo, un colpo violento, alla donna. E poi continua, con un’aggressione mentre lei tenta di ripararsi dall’attacco subito. Alla fine lei entra in auto dal lato passeggero mentre il ragazzo sale dal lato guidatore e si appresta ad andare via ma alcuni ragazzi intervengono e l’aggressore reagisce in maniera ancora più violenta costringendo i giovani a desistere. E’ accaduto in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli: le violenze, rese note dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sono riprese dai cellulari e pubblicate sul web.

“Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – spiega Borrelli – affinché quel vile aggressore venga indentificato, denunciato e punito severamente. Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta”. “Certe episodi non devono più restare impuniti – conclude il deputato – e non devono, soprattutto, passare inosservati: troppe donne sono state vittime di un amore malato e per fermare le violenze e i femminicidi serve oltre che una riforma penale anche quella culturale”.