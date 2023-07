I carabinieri erano in pattuglia ieri sera, intorno alle 20, quando hanno notato un individuo all’interno di una Ford Focus. Sospettando un’attività illecita, si sono avvicinati e hanno immediatamente capito che l’uomo stava cercando di rubare il veicolo. A. S. è finito bloccato e sottoposto a perquisizione, durante la quale sono stati trovati due cacciaviti e quattro pinze in suo possesso. Gli strumenti, verosimilmente utilizzati per forzare l’auto, sono sequestrati come prove dell’attività criminale.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito, l’arrestato è attualmente in attesa di giudizio. A. S., già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. L’intervento tempestivo dei carabinieri di Portici ha permesso di evitare il furto dell’auto e di arrestare il presunto ladro sul posto. L’azione delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza e tutelare i cittadini da attività criminali.