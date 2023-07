Un 53enne di Cervinara, appartenente a un clan camorristico e recentemente uscito dal carcere dopo una condanna a 23 anni per omicidio, è denunciato dagli agenti del commissariato di polizia locale per guida senza patente. L’uomo è attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’omicidio commesso negli anni ’90 ha segnato il passato di questo individuo, che ha avuto un coinvolgimento con la criminalità organizzata. Il provvedimento di denuncia è scaturito nell’ambito di servizi straordinari ad “Alto Impatto” disposti dal questore Nicolino Pepe, volti a contrastare i reati contro il patrimonio. Sono impiegati sedici equipaggi del commissariato di Cervinara per l’operazione.

La guida senza patente è una violazione del codice della strada e rappresenta un rischio per la sicurezza stradale. È particolarmente preoccupante nel caso di un individuo con un passato legato alla criminalità organizzata, che richiede un controllo e una vigilanza costanti per garantire la sicurezza pubblica.

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è una misura imposta alle persone che sono state coinvolte in attività criminali e ha l’obiettivo di monitorare attentamente i loro movimenti e le loro azioni al fine di prevenire ulteriori reati e garantire la sicurezza della comunità.

Le autorità locali sono impegnate nel contrastare la criminalità e nell’assicurare che le persone coinvolte in attività illegali siano sottoposte a controllo e sorveglianza adeguati. La denuncia per guida senza patente è un passo importante nel garantire che l’individuo sia chiamato a rispondere delle sue azioni e che sia tenuto a rispettare le leggi in vigore.