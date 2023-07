A Saviano il sindaco avrebbe multato una dirigente comunale Giovanna De Sena, in quanto avrebbe osato criticare la posizione delle strisce pedonali in una curva cittadina; “purtroppo, ormai le troviamo in tantissime realtà e sono pericolosissime – dichiara il consigliere Maria Muscarà – La cosa più pericolosa però, sono questi personaggi che si sono talmente blindati all’interno del palazzo che con fare principesco, pretendono di avere sempre ragione e di fare quello che vogliono. Questa è dichiaratamente una censura ed una punizione, quella di aver detratto 4 ore di salario alla dirigente: alla faccia del partito di nome “Democratico”.

Ormai ci si abitua a censurare e multare i dissidenti. Se fossi stata il sindaco avrei preso per buona tale segnalazione, proprio per un disagio espresso dai cittadini, ed in caso di dissenso mi sarei confrontata con la contestatrice, senza né censure né multe. E questi sarebbero i sinistri? Quando si tratta di censurare, la maggior parte delle volte mi sembra lo facciano i sinistri, altro che ‘i destri’!” – conclude il consigliere.