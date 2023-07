A Sant’Anastasia sarà attivato il posto per la ricezione delle denunce dei Carabinieri in via Primicerio 68, come temporanea misura in attesa della realizzazione della nuova sede della Stazione Carabinieri. Il presidio sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00, mentre la domenica e i festivi sarà accessibile dalle 8:30 alle 13:00. L’apertura del posto per la ricezione delle denunce rappresenta un passo importante per garantire un continuo servizio dell’Arma dei Carabinieri nella zona di Sant’Anastasia, in attesa dei lavori di ristrutturazione dell’attuale stabile che sarà trasformato nella nuova sede della Stazione Carabinieri.

Questa decisione è adottata per assicurare la continuità delle attività operative e il supporto alla cittadinanza durante il periodo di transizione. Il presidio permetterà ai cittadini di presentare denunce e segnalazioni direttamente sul posto, agevolando l’interazione con le forze dell’ordine e garantendo una risposta tempestiva ai bisogni della comunità.

L’amministrazione locale ha sottolineato l’importanza di mantenere una presenza costante dell’Arma dei Carabinieri a Sant’Anastasia, anche durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio che diventerà la nuova sede della Stazione. Questo assicura una presenza istituzionale in loco e contribuisce a rafforzare la sicurezza e la protezione dei cittadini.

Gli sforzi per la realizzazione della nuova sede della Stazione Carabinieri proseguono, e l’apertura del posto per la ricezione delle denunce è solo un primo passo verso il raggiungimento di questo importante obiettivo. La nuova sede permetterà di fornire servizi di polizia più completi e aggiornati, rispondendo in modo ancora più efficace alle esigenze della comunità.