Negli ultimi tempi, l’allarme furti nelle zone periferiche è cresciuto in modo preoccupante. La situazione sembra particolarmente critica a San Giuseppe Vesuviano, dove ben tre abitazioni sono finite svaligiate in un solo giorno. L’azione dei malviventi sembra essere ben organizzata, e il territorio Vesuviano è diventato il punto focale di un’attività criminale che sta preoccupando sempre di più i residenti. I furti nelle case stanno colpendo diverse zone, con via Pianillo a San Giuseppe Vesuviano tra le più colpite, già nota in passato per essere nel mirino dei ladri. I criminali, specializzati in questo tipo di operazioni, agiscono rapidamente portando via preziosi, denaro contante e talvolta anche piccoli elettrodomestici. Il modus operandi sembra studiato per non destare sospetti e permettere loro di fuggire a bordo di un’auto senza attirare l’attenzione.

La situazione è critica non solo a San Giuseppe Vesuviano, ma anche in altri comuni dell’hinterland, San Gennaro Vesuviano e Saviano, dove numerose segnalazioni di furti sono raccolte dalle stazioni dei carabinieri.

Un’indagine condotta dall’osservatorio delle compagnie assicurative rivela che il timore dei furti è generale tra i cittadini campani. Circa un terzo dei residenti (33%) non si sente al sicuro nelle proprie abitazioni, e questo sentimento di insicurezza sembra essere aumentato negli ultimi anni. I danni economici legati ai danneggiamenti delle abitazioni rappresentano la principale preoccupazione (40,96%), seguiti dalla paura di aggressioni a sé stessi o ai propri familiari (37,96%) e dalla sottrazione di denaro e oggetti preziosi (28,96%). Anche i danni emotivi per la perdita di beni affettivi (34,96%) sono un aspetto rilevante.