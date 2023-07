Il questore di Napoli ha adottato 7 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi della durata di un anno, nei confronti di altrettante persone, tra i 15 e i 25 anni, che lo scorso 8 luglio avevano partecipato ad una rissa scaturita per futili motivi in una discoteca di via Salvatore Girardi, a Casamicciola Terme sull’isola d’Ischia, ed erano denunciati per rissa; inoltre, uno di essi finì denunciato anche per lesioni personali poiché durante la rissa, dopo aver impugnato alcuni cocci di vetro, aveva causato delle lesioni ad un’altra persona.

Altri 11 provvedimenti della durata di 2 anni, sono irrogati nei confronti di altrettante persone, tra i 24 e i 46 anni, che lo scorso 26 marzo nei pressi di un esercizio commerciale di via Giordano Bruno a Nola, brandendo bastoni telescopici, avevano minacciato alcune persone; pertanto erano denunciati per minaccia aggravata e porto di armi o di oggetti atti ad offendere.

I provvedimenti, predisposti dalla Divisione Polizia anticrimine della Questura, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali nelle strade in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.