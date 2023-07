Il Ministero della Salute ha annunciato un importante contributo, denominato “Bonus Vista”, che mira ad agevolare l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive per le famiglie italiane in difficoltà economica. Questo bonus è un sostegno di 50 euro, disponibile per ogni membro del nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) rientra nelle specifiche indicazioni. La misura è attiva dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e può essere richiesta una sola volta.

Il Bonus Vista è specificamente finalizzato all’acquisto o rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Gli esercenti commerciali interessati possono già registrarsi sul sito bonusvista, mentre i consumatori possono fare richiesta dal 5 maggio. Il bonus può essere utilizzato per voucher da spendere presso esercizi commerciali accreditati o come rimborso per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

Per richiedere il Bonus Vista, i beneficiari devono presentare alcuni documenti, tra cui la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che attesta l’Isee non superiore a 10.000 euro. Inoltre, è necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore o, in alternativa, la Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La documentazione commerciale o la fattura dell’acquisto sono anch’esse requisiti fondamentali per ottenere il bonus, che viene emesso gratuitamente.

Il Bonus Vista è compatibile con la detrazione Irpef del 19%, prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tuttavia, è importante sottolineare che lo sconto d’imposta si applica solo alla parte dei costi non coperti dal bonus. Pertanto, è necessario fare attenzione a non sovrapporre o duplicare le agevolazioni.