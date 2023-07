A luglio sarà effettuato l’ultimo pagamento del Reddito di cittadinanza (RdC), in conformità con quanto stabilito dal decreto Lavoro. La maggior parte dei beneficiari riceverà l’ultima ricarica sulla loro carta RdC, mentre alcuni nuclei familiari continueranno a ricevere il sussidio fino a dicembre. Tuttavia, a partire da luglio, le ricariche saranno sospese per coloro che hanno ricevuto la settima mensilità di RdC e non hanno minori, disabili o persone di almeno sessant’anni nel proprio nucleo familiare, né hanno sottoscritto un Patto di inclusione con i servizi sociali del Comune di residenza.

Il Reddito di cittadinanza, tuttavia, rimarrà in vigore fino a dicembre per i nuclei familiari che includono minori, persone con disabilità o individui di almeno sessant’anni, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) fino a 9.360 euro annui. A partire dal 1° gennaio 2024, per questi nuclei familiari, il RdC verrà sostituito dall’Assegno di inclusione, che sarà erogato tramite la Carta di inclusione e avrà una durata massima di 18 mensilità, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Tuttavia, allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è prevista sempre una sospensione di un mese.

È importante sottolineare che il Governo sta implementando questa modifica al fine di garantire un sostegno adeguato alle famiglie più vulnerabili. L’Assegno di inclusione mira a fornire un supporto continuativo a coloro che hanno particolari esigenze, come minori, disabili o individui di età avanzata. L’obiettivo è quello di offrire una rete di sicurezza sociale più efficace ed equa, considerando le diverse situazioni familiari e le necessità specifiche di ogni individuo.

La transizione verso l’Assegno di inclusione rappresenta un passo significativo per affrontare le disuguaglianze e garantire una maggiore inclusione sociale ed economica. Tuttavia, è fondamentale che l’implementazione di questo nuovo sistema sia supportata da un’adeguata informazione e da un efficace sostegno amministrativo, in modo che le persone interessate possano accedere al beneficio senza interruzioni o difficoltà.