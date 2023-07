Nella notte, la storica caffetteria “Giglio”, situata in via Alcide De Gasperi, è stata oggetto di un furto di ingente valore. Sconosciuti, nel giro di pochi minuti, hanno rubato beni materiali per un valore di oltre una decina di migliaia di euro. L’allarme è scattato, e i carabinieri sono giunti sul posto per constatare che la serranda era stata rimossa.

Il furto è avvenuto nel cuore della notte, poco prima dell’alba, e non ci sono stati testimoni diretti. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza installate dal proprietario del locale hanno registrato tutte le fasi salienti dell’azione dei ladri. Il locale si trova a pochi metri dalla strada provinciale Acerra/Caivano, che sembra sia stata utilizzata come via di fuga dalla gang di ladri.

Dai primi elementi di ricostruzione, sembra che i malviventi abbiano rubato diversi Gratta e vinci, due slot machine, pacchetti di sigarette e la cassa del bar. Anche se le informazioni non sono ancora ufficiali, fonti indicano che il colpo potrebbe essere opera della solita gang di svaligia-bar, composta forse da individui provenienti dall’est Europa. Questa banda è diventata da anni un incubo per decine di esercizi commerciali nell’intero hinterland.

I carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Giovanni Caccavale, hanno formalizzato la denuncia e acquisito le immagini di altre telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze del bar. Questo per cercare di ricostruire il percorso seguito dal furgone dei ladri, sia in andata che in ritorno.

Gli investigatori ritengono che la targa del veicolo registrata dalle telecamere sia probabilmente clonata o rubata, una pratica comune tra i ladri per sfuggire all’identificazione.