Un incidente ha suscitato apprensione nella città di Maddaloni, nel Casertano, quando un quattordicenne è stato travolto da un’auto pirata lungo via Della Vigna, la strada che porta al cimitero comunale. Il pirata, al volante di un’auto di grossa cilindrata, ha scelto di fuggire senza fermarsi per prestare soccorso al giovane. Il ragazzo è stato trovato steso sull’asfalto e immediatamente assistito da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno prontamente allertato il servizio di emergenza sanitaria dell’ambulanza del 118.

Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, il quattordicenne non è in pericolo di vita. Ha subito escoriazioni e contusioni in diverse parti del corpo ed è stato trasportato all’ospedale Civile di Caserta, dove attualmente si trova con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti del comando locale della Polizia Municipale e una pattuglia dei carabinieri per i primi accertamenti sul caso. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare il pirata alla guida dell’auto e per prendere i dovuti provvedimenti legali in relazione all’accaduto.

La comunità di Maddaloni è colpita da questo grave incidente e si preoccupa per la sicurezza dei suoi cittadini, in particolare dei più giovani. Si ribadisce l’importanza del rispetto delle regole stradali e della responsabilità di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidenti.