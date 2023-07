La sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli, sotto la coordinazione del procuratore aggiunto Raffaello Falcone, sta ipotizzando il reato di lesioni aggravate nei confronti del giovane protagonista di un video in cui viene ripreso mentre schiaffeggia una ragazza in via Orazio, a Napoli. Le immagini del violento episodio sono state pubblicate sui social media e sono diventate virali, attirando l’attenzione degli inquirenti che hanno acquisito il materiale e stanno cercando il responsabile. Nonostante le immagini evidenti delle violenze, la vittima non ha ancora presentato denuncia alle autorità. Nel video è possibile osservare anche l’intervento di alcuni ragazzi che cercano di difendere la giovane dalla situazione di violenza. Nel frattempo, sia la ragazza aggredita che l’aggressore sono saliti a bordo di un’auto.

Le indagini sono in corso per individuare e perseguire il responsabile delle violenze. Il reato ipotizzato, le lesioni aggravate, indica la gravità dell’aggressione perpetrata nei confronti della ragazza. Gli inquirenti lavorano per garantire che la giustizia sia fatta e che l’aggressore sia perseguito legalmente per le sue azioni violente.