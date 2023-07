I carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno denunciato una giovane automobilista sorpresa alla guida in evidente stato di alterazione psicomotoria. Gli accertamenti hanno rivelato che la donna era sotto l’effetto di cocaina e cannabinoidi, e aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. La giovane è deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento e la patente le è ritirata. Nello stesso contesto, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Avellino una ventenne trovata in possesso di una quantità di hashish occultata in un pacchetto di sigarette, e la droga è sequestrata.

La giovane automobilista è fermata dai carabinieri a Paternopoli mentre era alla guida in evidente alterazione psicomotoria. Gli accertamenti hanno infatti rivelato che era positiva all’uso di cocaina e cannabinoidi, e il suo tasso alcolemico superava i limiti consentiti per la guida. La donna è denunciata alla Procura della Repubblica di Benevento per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per l’ubriachezza al volante. Inoltre, le è ritirata la patente come misura cautelare.

Durante gli stessi servizi, i carabinieri hanno effettuato un’altra segnalazione alla Prefettura di Avellino riguardo a una ventenne di Nusco. La giovane è stata trovata in possesso di una modesta quantità di hashish nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette. La droga è stata sottoposta a sequestro.