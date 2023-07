Nella notte, un attacco armato ha preso di mira la Farmacia Garzia situata in corso San Giovanni a Teduccio, Napoli. Secondo le prime informazioni disponibili, uno sconosciuto avrebbe aperto il fuoco contro la serranda della farmacia, causando danni materiali. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Dopo l’episodio, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sulla scena. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio e del Nucleo Operativo di Poggioreale sono attualmente sul posto per condurre le indagini e raccogliere prove. Durante gli accertamenti sono stati ritrovati cinque bossoli, corrispondenti al numero di fori presenti sulla serranda della farmacia.

Le indagini sono in corso per identificare il responsabile dell’attacco e per comprendere la dinamica e la motivazione dietro l’incidente. Le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sicurezza nelle vicinanze e stanno raccogliendo testimonianze da parte di testimoni oculari al fine di ricostruire l’accaduto nel dettaglio.

La Farmacia Garzia, aperta 24 ore su 24, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Gli eventi di questa notte hanno causato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che sperano che la situazione si risolva rapidamente e che siano adottate misure per garantire la sicurezza nella zona.

Le autorità competenti hanno rafforzato la sorveglianza intorno alla farmacia e stanno collaborando strettamente per trovare il colpevole. È importante sottolineare che la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e che saranno intraprese tutte le misure necessarie per garantire un ambiente sicuro per la comunità.