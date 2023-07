A Procida e Barano, sull’isola d’Ischia, i carabinieri delle locali stazioni hanno effettuato diversi accertamenti per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. A Procida, i militari, insieme al personale dell’ufficio tecnico del Comune e dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno denunciato il titolare di un’azienda agricola. L’uomo, un 66enne del posto, aveva realizzato abusivamente un varco di accesso, ampliamento e sbancamento di terreno per una superficie complessiva di 65 metri quadrati, tettoie in lamiere per una superficie di 150 metri quadrati circa e un locale deposito di circa 8 metri quadrati. I militari hanno esteso il sopralluogo in un’altra sede della stessa società, accertando la realizzazione abusiva di altre opere in una zona, tra l’altro, sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.

Un varco di accesso, ampliamento e sbancamento di terreno per circa 40 metri quadrati e una tettoia in lamiere zincate per una superficie di 12 metri quadrati. Tutto è sequestrato. A Barano, invece, i carabinieri, con il contributo del personale dell’ufficio tecnico del Comune, hanno denunciato una 49enne del posto proprietaria di un terreno dove, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, era costruita abusivamente una struttura adibita a garage per una superficie di 35 metri quadrati e una pavimentazione da 110 metri quadrati. Anche in questo caso sono scattati i sigilli.