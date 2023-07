”Il ricordo di Mario è sempre vivo. Attendo con fiducia le motivazioni della Cassazione affinché Mario, fiamma ardente, possa ottenere ancora una volta giustizia e sia correttamente ricordato per essere stato l’unica vittima di un feroce e disumano delitto nell’adempimento del suo dovere”. Cosi’ Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ricorda in un’intervista all’Adnkronos il marito ucciso con undici coltellate il 26 luglio di quattro anni fa a Roma. Per il suo omicidio, dopo le condanne all’ergastolo in primo grado e a 24 e 22 anni in secondo grado, lo scorso marzo la Cassazione ha disposto l’Appello bis per i due americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth.

”Il dovere della memoria del suo sacrificio è fortemente avvertito in occasione dell’anniversario della sua morte. Per questo noi familiari, come sempre abbracciati dall’affetto dei Carabinieri e della società civile, ci uniremo in preghiera a Roma e a Somma Vesuviana – dice Rosa Maria Esilio – per rivolgergli sinceri sentimenti di riconoscenza e un grazie per l’esempio che ci ha donato”. Ad accompagnare la vedova Cerciello ”c’e’ sempre l’esempio di fedeltà al suo giuramento di Carabiniere. Mario era un giovane giusto che credeva nei valori costituzionali che osservava con scrupolo e lealtà – ricorda – essi erano linfa per la sua vocazione e rispettandoli indossava con orgoglio l’uniforme e si dedicava con altruismo agli altri. Mi accompagna e mi guida il suo essere tenace e fiducioso, il suo essere uomo e carabiniere sempre”.