Due individui scoperti e denunciati dai carabinieri della Stazione di Castelfranci per aver commesso truffa aggravata al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Le indagini hanno rivelato che i due uomini avrebbero fornito false dichiarazioni e omesso di comunicare informazioni essenziali al fine di ricevere ingiustamente un totale di circa 30.000 euro. I carabinieri della Stazione di Castelfranci, in provincia di Avellino, hanno denunciato alla Procura della Repubblica due individui ritenuti responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Durante le indagini, è emerso che questi due individui avevano fornito informazioni false e omesso di comunicare dati importanti al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, un beneficio mensile fornito dallo Stato italiano.

L’operazione dei carabinieri ha portato alla luce il comportamento fraudolento dei due individui e le prove raccolte sono segnalate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L’INPS provvederà all’interruzione dell’erogazione del sussidio e al recupero delle somme indebitamente percepite dai truffatori. Questa azione mira a garantire la giustizia e a proteggere l’uso corretto delle risorse pubbliche destinate a sostenere coloro che si trovano in situazioni di bisogno.