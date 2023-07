Con una rotella di quelle utilizzate per tagliare la pizza, ha minacciato dipendenti e clienti dell’autogrill “Teano Ovest” situata nel tratto casertano dell’autostrada A1, ha quindi opposto resistenza ai poliziotti della stradale intervenuti fino ad essere bloccato con la forza e arrestato. Protagonista un 20enne romano, finito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, a volto scoperto e in stato di agitazione, ha minacciato tutti i presenti nel locale, brandendo l’affilata rotella, ex è così riuscito a sottrarre il cellulare ad uno dei dipendenti che stava cercando di contattare la polizia.

Quando sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord dipendenti e clienti sono usciti fuori mentre il 20enne è rimasto all’interno dell’autogrill, intavolando una trattativa con i poliziotti, che però non sono riusciti a convincerlo ad abbandonare l’arma; approfittando di un attimo di distrazione, gli agenti hanno quindi immobilizzato il 20enne ammanettandolo.