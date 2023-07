I proprietari di un negozio di Poggioreale hanno inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli un video, registrato dalla telecamere di sorveglianza, che mostra un uomo giungere all’ingresso dell’esercizio commerciale a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, sul sedile passeggero un bambino, probabilmente il figlio. Il piccolo scende dal mezzo e subito si dirige verso degli articoli in esposizione e, sotto l’occhio attento del papà, intento a dare indicazioni al figlio, inizia a prendere alcuni oggetti. Dopo poco giunge anche una terza persona, una donna, probabilmente la madre del piccolo. I tre, in poco più di un minuto, si allontanano rapidamente dal negozio, dopo aver sottratto ai proprietari tutti gli oggetti scelti con cura e attenzione.

“Abbiamo superato ogni limite, queste sono immagini a dir poco vergognose. Ribadisco ancora una volta, i bambini sono da salvare e sottratti dalle grinfie di genitori carnefici che vogliono crescere delinquenti e criminali, che trattano i figli come semplice manovalanza. Come può un padre, che vuole il bene del proprio bambino, insegnare a rubare a un figlio così piccolo. Questo ragazzo è destinato alla malavita e alla delinquenza, l’unico modo per spezzare questa catena è sottrarre i figli ai genitori, affidandoli ai servizi sociali. Mi auguro che grazie a queste immagini gli autori di questo furto vengano immediatamente identificati e che si attivino tutte le procedure per tutelare il bambino e salvarlo da un destino segnato”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.