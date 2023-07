Un tragico incidente stradale si è verificato sulla A4, nei pressi dell’area di servizio Arino Ovest, in direzione Milano, causando la morte di un uomo svizzero e ferendo tre minori. Il tamponamento è avvenuto quando una Porsche Cayenne, con a bordo quattro persone, si è schiantata contro un tir fermo in piazzola di sosta. Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente.

Immediatamente dopo l’incidente, la Polizia Stradale di Mestre, insieme ai vigili del fuoco, alle ambulanze del Suem-118 e agli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli operatori di emergenza, il conducente della Porsche è deceduto sul posto. I tre minori feriti, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono estratti dall’auto e stabilizzati sul luogo dell’incidente prima di essere trasferiti all’ospedale di Padova. Per garantire un trasporto veloce ed efficiente, è chiamato anche l’elicottero del Suem, che è atterrato sulla carreggiata chiusa.

Le operazioni di soccorso sono state complesse e prolungate a causa del veicolo rimasto incastrato sotto il tir. L’incidente ha causato gravi conseguenze sul traffico circostante. In direzione Milano, si sono formate code che hanno superato i dieci chilometri, interessando anche il Passante di Mestre fino all’entrata di Spinea e la A57-Tangenziale di Mestre fino allo svincolo di Mirano-Dolo. Anche in direzione opposta, verso Trieste, si sono verificate code a causa del temporaneo blocco del traffico per consentire l’atterraggio sicuro dell’elicottero.

Poco prima delle 14, la carreggiata in direzione Milano è parzialmente riaperta su due corsie di marcia, consentendo lo smaltimento graduale delle code. Tuttavia, il ripristino completo del traffico richiederà ancora del tempo.