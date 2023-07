Nel tratto litoraneo di Santa Cecilia, frazione di Eboli, si è verificato un violento incidente in cui un’automobile, una Porsche Cayenne, ha finito contro un muro. Gli automobilisti presenti nella zona hanno immediatamente allertato i soccorritori e le forze dell’ordine. Quando gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Mario Dura, e i carabinieri, sotto il comando del capitano Emanuele Tanzilli, sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno scoperto che il conducente dell’auto e il passeggero erano fuggiti via. Nell’abitacolo del veicolo c’erano evidenti segni di sangue, indicando che le persone coinvolte erano sicuramente ferite, ma non avevano raggiunto alcun ospedale nella zona di Salerno.

Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di individuare e rintracciare il conducente e il passeggero della Porsche Cayenne. Nel frattempo, è emerso che il veicolo coinvolto nell’incidente appartiene a una concessionaria di automobili. Le circostanze dell’incidente e il motivo della fuga dei due individui sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.