Nella notte scorsa, una scena di paura e distruzione ha colpito via Mariconda a Pompei, quando un distributore di carburanti è stato vittima di un attacco con un ordigno incendiario. Fortunatamente, grazie alla tempestiva risposta dei vigili del fuoco, l’incendio è stato rapidamente domato, evitando potenziali danni peggiori e, ancor più importante, evitando vittime. Al momento, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Pompei e di Torre Annunziata per identificare gli autori di questo atto di violenza e comprendere le motivazioni dietro l’attacco.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, quando dei sospetti individui hanno collocato un ordigno accanto a una colonnina per l’erogazione del Gpl presso un distributore di carburanti in via Mariconda a Pompei. Successivamente, i responsabili sono fuggiti dalla scena, lasciando dietro di sé un pericoloso dispositivo. Pochi istanti dopo, l’ordigno è esploso, causando gravi danni all’impianto e dando luogo a un incendio.

L’intervento rapido e coordinato dei vigili del fuoco ha permesso di evitare una catastrofe ancora maggiore, riuscendo a spegnere l’incendio in tempo e prevenendo il rischio di ulteriori esplosioni. Nonostante i danni al distributore, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Le autorità locali, compresi i carabinieri di Pompei e di Torre Annunziata, hanno immediatamente avviato indagini approfondite per identificare i responsabili di questo vile attacco. La motivazione dietro l’azione criminale è ancora da stabilire, e gli inquirenti stanno esaminando ogni possibile pista per ottenere risposte e portare alla giustizia gli autori di questo atto di violenza.