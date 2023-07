L’assessora Rachele Sorrentino ha formulato le sue dimissioni, a lei subentra il consigliere Lisa Speranza, che diventando membro della giunta Falanga lascia a Salvatore De Rosa uno scranno in consiglio comunale. “Con le dimissioni formulate dall’Assessore Sorrentino, ho appena provveduto a nominare nuovo Assessore il Consigliere Comunale Lisa Speranza, alla quale subentra in Consiglio Comunale, Salvatore De Rosa. A Rachele va il ringraziamento per quanto fatto per la nostra Comunità e per la nostra Amministrazione, per come abbia portato brillantemente avanti il lavoro nelle deleghe che le avevo affidato. A Lisa Speranza e a Salvatore De Rosa i migliori auguri di buon lavoro” dichiara il primo cittadino Maurizio Falanga.

Rachele Sorrentino, assessora sin dal primo giorno dell’amministrazione Falanga saluta ringraziando: “Il bene comune è stato il mio unico obiettivo, essere a servizio di una comunità è stato faticoso, ma l’unico modo per me possibile di fare politica. A chi mi dice che la politica è sporca, oggi, dopo tre anni di esperienza comunale, affermo e rispondo orgogliosa che ho vissuto sulla mia pelle che la politica è amministrare e che è una delle più alte forme di servizio al prossimo, rispondo orgogliosa che la politica pulita è una scelta e che le persone perbene esistono, e che le persone sporche esistono in politica e in ogni altro ambito della vita”.

“Il mio Sindaco è una persona perbene e a lui ho detto il mio sì quella notte e gli sono grata.. perché mi ha insegnato che anche in politica possiamo scegliere che persone essere.. e che non è la politica ad essere sporca, ma il modo in cui le persone scelgono di farla. Continuate a scegliere una politica pulita e a lavorare per la collettività. La gratitudine è per me un sentimento importante.. per questo Grazie a Dio prima di ogni cosa.. Grazie a Maurizio, grazie all’amministrazione Falanga”.