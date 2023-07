Grazie alla segnalazione di alcuni abitanti, i Carabinieri della locale stazione guidati dal Comandante Giuseppe Garozzo con gli agenti di polizia Municipale, hanno eseguito controlli nelle abitazioni per verificare il corretto numero di occupati, le condizioni igienico-sanitarie, quelle di salubrità, oltre alla regolarità della permanenza sul territorio. Tante le violazioni constatate per le quali sono in corso provvedimenti che saranno emanati a danno di occupati e dei proprietari.

L’ operazione è seguita dall’assessore alla Sicurezza Antonio Palmieri e dal sindaco Maurizio Falanga il quale ha assicurato “abbiamo deciso di ripetere i controlli a cadenza regolare perchè la sicurezza è un tema sul quale ci stiamo adoperando da tempo. Quanto accaduto stamattina è frutto di lavoro congiunto tra forze dell’ordine, ufficio comunale preposto e amministrazione ed è stato possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini. Pertanto noi assicuriamo dialogo e lavoro con le forze dell’ordine, ai cittadini chiedo di avere fiducia, di segnalare e denunciare senza timore”.