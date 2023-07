Più treni e prolungamento degli orari nel fine settimana. Sono i punti centrali del piano di esercizio dei trasporti del Comune di Napoli che partirà da settembre. “Ci eravamo impegnati per garantire un orario prolungato sia per quanto riguarda le funicolari che la metropolitana durante il fine settimana, venerdì e sabato – spiega il sindaco Gaetano Manfredi – abbiamo chiuso un accordo con tutti i sindacati e di questo ringrazio anche i lavoratori che sono stati parte attiva e molto positiva in questo rilancio del servizio. Da settembre quindi i napoletani il venerdì e il sabato potranno prendere metropolitana e funicolare fino alle 2 di notte. Questo per noi è molto importante perché significa alleggerire il traffico durante il fine settimana e rappresenta un grande esperimento”.

“La nostra volontà è quella di investire sempre di più su un trasporto pubblico che consenta per i napoletani, e ci auguriamo in futuro anche per tutta l’area metropolitana, di non utilizzare l’automobile ma i mezzi di trasporto pubblici, anche in una logica di maggiore sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale”. Il prolungamento è limitato al fine settimana, ha aggiunto Manfredi, perché “è un intervento che costa molto, qualche milione di euro, e poi il picco di richiesta è nel fine settimana. Poi, se vediamo che la cosa ha successo e avremo margini di maggiore agibilità finanziaria, lo prolungheremo. Sarà più facile prolungarlo sulle funicolari, su cui abbiamo già un’idea del genere, e più avanti sulla metro che richiede un investimento in uomini e risorse per tenere aperte tutte le stazioni molto più significative”.