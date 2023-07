Le pensioni del mese di agosto subiranno delle variazioni a seguito delle operazioni di conguaglio relative al modello 730 dell’anno in corso, ovvero il 2023. L’importo mensile della pensione sarà soggetto a modifiche in base al risultato delle dichiarazioni dei redditi presentate dai pensionati. Questo comporterà un aumento dell’importo mensile della pensione in caso di rimborso Irpef o una diminuzione nel caso di una trattenuta a debito del contribuente.

L’Inps ha chiarito che a luglio 2023 ha iniziato una verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito e concesse in via provvisoria negli anni 2020 e 2021. Ciò potrebbe influire ulteriormente sull’importo della pensione per il mese di agosto 2023, e di conseguenza, verrà effettuato il pagamento della rata di pensione aggiornata.

Per quanto riguarda gli arretrati di importo fino a 500 euro lordi, essi saranno pagati sulla mensilità di agosto. Nel caso in cui siano state erogate somme in eccesso, il recupero avverrà tramite trattenuta sulla pensione a partire dal mese di ottobre 2023.

È importante sottolineare che i pensionati interessati sono stati informati in merito a queste variazioni e ai pagamenti attraverso una comunicazione dedicata.

Per verificare l’importo della propria pensione e i relativi pagamenti, i pensionati possono accedere al sito dell’Inps e consultare il cedolino. La procedura è semplice e richiede l’autenticazione tramite le credenziali Spid, Cie o Cns.

Una volta effettuato l’accesso all’area riservata del sito Inps, i pensionati devono cercare la voce “cedolino pensione” nella barra di ricerca e accedere alla sezione dedicata. Da qui, selezionando il mese di agosto 2023, sarà possibile visualizzare l’importo aggiornato del cedolino corrispondente.

In conclusione, le variazioni delle pensioni di agosto 2023 saranno determinate dai conguagli relativi al modello 730 dell’anno in corso e dalla verifica delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2020 e 2021. I pensionati possono verificare i pagamenti accedendo all’area riservata del sito Inps e consultando il cedolino relativo al mese di agosto. Questo permetterà a tutti di essere informati in modo chiaro sull’importo della propria pensione e su eventuali cambiamenti apportati.