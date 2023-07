Ieri mattina, i viaggiatori che utilizzavano la tratta Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana si sono trovati ad affrontare gravi disagi a causa di un problema al passaggio a livello. L’Ente Autonomo Volturno (Eav), gestore della Circumvesuviana, ha spiegato che l’interruzione era dovuta al malfunzionamento del passaggio a livello, che ha reso impossibile il transito dei treni tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino. Per mitigare i disagi subiti dagli utenti, è istituita una linea bus sostitutiva lungo la tratta interrotta. Tuttavia, nonostante questa misura temporanea, la situazione ha causato notevoli ripercussioni sugli orari dei treni da e per Napoli, generando ulteriori disagi per i passeggeri.

Dopo quattro ore dall’interruzione, il problema al passaggio a livello è risolto e le linee della Circumvesuviana sono ripristinate. Tuttavia, l’interruzione prolungata ha inevitabilmente influenzato la regolarità degli orari dei treni, causando ritardi e disagi per gli utenti.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza di un costante monitoraggio e una manutenzione adeguata delle infrastrutture ferroviarie per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei servizi di trasporto pubblico. È fondamentale che le autorità competenti e gli operatori dei trasporti si impegnino per affrontare tempestivamente e risolvere eventuali problemi tecnici al fine di limitare al minimo gli inconvenienti per gli utenti.