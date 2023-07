L’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che per il quinto giorno consecutivo è necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino (Napoli) e Scafati (Salerno). Il disservizio è dovuto a problemi tecnici verificatisi ad un passaggio a livello lungo la tratta, che ha causato l’interruzione del servizio. L’azienda di trasporti ha comunicato che il passaggio a livello presenta ancora dei problemi di carattere tecnico, simili a quelli riscontrati nei giorni precedenti. Questa situazione ha reso necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori.

L’interruzione prolungata della circolazione tra Poggiomarino e Scafati sta causando disagi significativi per i pendolari e gli utenti del servizio ferroviario che si affidano a questa tratta per i loro spostamenti quotidiani.

L’Ente Autonomo Volturno sta lavorando per risolvere tempestivamente i problemi tecnici al passaggio a livello al fine di ripristinare il servizio ferroviario il più presto possibile. Tuttavia, al momento non è fornita una stima precisa sul tempo necessario per risolvere completamente la situazione e riprendere la circolazione regolare.