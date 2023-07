Nella bellissima location di Villa Minieri dell’Ing.Gaetano Minieri, Nola ,locale ospitante di tutti gli Eventi di Franco e Pasquale Lobefalo si terra’ il Party piu’ Esclusivo della Campania atteso da tutti. Anche quest’anno saranno presenti le Eccellenze della Grande Imprenditoria ,la Camera della Moda Nazionale, i Giovani Industriali, il Rotary International, i Lions.

Il tema di quest’anno sara’ il Benessere e l’Estetica con esponenti della Chirurgia Estetica .Grande spazio al Food & Beverage in collaborazione con l’Amira (Associazione Maitres Italiana Ristoranti ed Alberghi e Ais (Associazione Italiana Sommelier) con la direzione del dott.Dario Duro.

Molti i Partners che saranno presenti con le loro Aziende e Brand , Rolex , Cariparma , dalla Calabria la Moda Cerimonia di Sposa Fashion Vibo Valenzia , da Ferrara l’Estetica Oncologica della dott.Silvia Poiata , l’ Istituto Professionale Paritario Padre Luigi Monaco, la Formica Edile Azienda Nazionale Leader del Settore , la Sa.Cos Azienda Nazionale di Prefabbricati , L’Hair Style di Renato Balestra, il Make Up Artist di Nunzia Fabozzi, le Bollicine di Tenuta di Costanzo , la degustazioni di Carni pregiate di Trippicella e tante alte Aziende che presenzieranno con i loro prodotti di Eccellenza.

L’Outfit di Franco Lobefalo e’ curato come sempre dal Fil a Fil Sartoria Napoletana.

Molti saranno i personaggi della Televisione e del Cinema presenti nel super Prive’ , e’ trapelata al momento anche la presenza di alcune Iene di Italia 1… e sappiamo che le Iene Portano Bene.

Sold Out per gli accrediti gia’ da 2 Settimane per l’Evento della Summer 2023.