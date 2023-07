E’ una ragazza di 19 anni la prima delle due persone estratte vive dalle macerie del crollo di una palazzina di 3 piani avvenuto stamani a Torre del Greco. La ragazza ha riportato un politrauma ed è trasportata all’ospedale del Mare. Anche la seconda persona estratta viva, e di cui al momento non si conosce l’identità, ha riportato un politrauma grave ed è stata trasportata in ospedale. Estratte altre due persone ferite. Si tratta di due uomini politraumtizzati sono ancora identificare. Nella palazzina, secondo primi accertamenti, vivevano 5 nuclei familiari. Sotto alla macerie ci sarebbero dei bambini.

La palazzina crollata era in una zona centrale di Torre del Greco, in una traversa di Corso Umberto I. Nel crollo, secondo sono rimasti anche coinvolti due passanti, un nonno con un bimbo, raggiunti da calcinacci ma con conseguenze non gravi. L’edificio era abitato e i carabinieri, intervenuti con le squadre di vigili del fuoco, temono possano essere rimaste coinvolte delle persone. Al momento sono in corso ricerche sotto le macerie. I militari che stanno operando sul posto sono i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.