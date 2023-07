Erano una trentina gli abitanti della palazzina di tufo di tre piani crollata questa mattina in una traversa di corso Umberto I a Torre del Greco. Tre le persone estratte vive dalle macerie, una ragazza di 19 anni e due uomini, unici occupanti dell’edificio al momento del cedimento. Due le persone ferite in modo lieve dai calcinacci venuti giu’ in strada, una bimba e un parente con cui era uscita. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per crollo colposo affidando le indagini ai carabinieri. La zona è messa in sicurezza e sono in corso accertamenti per verificare il numero di abitazioni che sarebbe opportuno vincolare.

“In attesa di conoscere le cause e le eventuali responsabilità del crollo della palazzina di tre piani avvenuto a Torre del Greco, chiediamo che sia subito avviato un monitoraggio puntuale delle condizioni dei palazzi circostanti e si proceda con l’immediata messa in sicurezza di tutti gli edifici a rischio”.

E’ quanto chiedono il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli insieme ai referenti di Europa Verde Antonio Borrelli, Michele Lunella e Giuseppe Speranza, che hanno seguito lo sviluppo della situazione e saranno lunedì alle 10 sul posto per portare solidarietà alla cittadinanza coinvolta. “Sono diverse le testimonianze raccolte in queste prime ore – sottolinea Borrelli – che affermano come il palazzo in questione fosse in condizioni a dir poco precarie e già da tempo l’allarme era lanciato. Solo per un caso non ci sono stati feriti gravi e le cinque persone soccorse non corrono pericoli”.

“Spetterà a chi indaga chiarire cosa sia accaduto e perché non si sia intervenuto prima. Sta di fatto che una delle opere più grandi che dovrebbe essere realizzata in Italia è proprio la messa in sicurezza di un patrimonio immobiliare sempre più vecchio e poco manutenuto. Questo episodio è accaduto a pochi anni e a pochi chilometri di stanza dalla tragedia di Torre Annunziata – ricorda Borrelli – dove nel crollo di un palazzo morirono otto persone tra le quali due bambini. Vogliamo infine esprimere soddisfazione per l’intervento immediato di vigili del fuoco, forze dell’ordine e 118 che hanno subito dato assistenza ai feriti e alla popolazione”.