A Torre del Greco, la task force istituita dal sindaco Luigi Mennella si sta impegnando nella ricerca di soluzioni per assistere le vittime del crollo di un palazzo e gli abitanti dei palazzi adiacenti evacuati. Attualmente, circa 60 persone necessitano di assistenza e alloggio. La squadra di soccorso sta operando nello scavo tra le macerie alla ricerca di eventuali indizi. Nel frattempo, si stanno esaminando anche gli archivi del Comune di Torre del Greco per acquisire informazioni utili per la gestione dell’emergenza.

Tuttavia, uno dei principali ostacoli affrontati dalla task force è la mancanza di disponibilità di alloggi temporanei. Il sindaco Mennella ha rilevato che, essendo il periodo estivo e con tutti gli alberghi e i B&B occupati, trovare soluzioni abitative per le persone colpite dall’incidente sta risultando molto difficile.

Inoltre, durante le indagini è emersa un’ordinanza del 2013 che richiedeva ai proprietari di un appartamento al secondo piano di riparare i danni causati da infiltrazioni d’acqua. La stessa disposizione si applicava anche agli altri proprietari dell’immobile danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dai solai.

Questa scoperta solleva interrogativi sulle condizioni strutturali dell’edificio e sulla manutenzione nel corso degli anni. Sarà necessario valutare attentamente l’impatto di queste infiltrazioni e determinare se abbiano avuto un ruolo nel crollo dell’edificio.

La task force continua a lavorare per trovare soluzioni adeguate per assistere e alloggiare le persone coinvolte nell’incidente. È fondamentale che venga fornita loro l’assistenza necessaria in questo momento difficile.