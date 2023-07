Una tragedia ha scosso la piccola comunità di San Marco dei Cavoti, nella provincia di Benevento, con la scoperta di un omicidio-suicidio all’interno di una abitazione. Padre e figlio sono trovati senza vita, entrambi vittime di un colpo di arma da fuoco. Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e il Nucleo investigativo di Benevento, sono intervenute sul posto per condurre gli opportuni rilievi. Presenti anche il pm e il medico legale per avviare le indagini. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il padre, di circa 70 anni, abbia ucciso il figlio, di 40 anni, prima di togliersi la vita. La dinamica esatta degli eventi e i motivi che hanno portato a questo gesto drammatico sono ancora oggetto di indagine. Tuttavia, si ipotizza che dissidi familiari possano essere alla base di tale tragico episodio.

La scoperta di questo omicidio-suicidio ha lasciato la comunità di San Marco dei Cavoti in uno stato di profonda tristezza e sconcerto. I residenti locali sono uniti nel dolore e nel sostegno alle famiglie coinvolte. La tragedia ha lasciato una ferita profonda nel tessuto sociale della comunità, che cerca di fare fronte a questa dolorosa perdita.

Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine approfondita per comprendere i motivi che hanno portato a questo tragico evento. Gli investigatori stanno raccogliendo prove, testimonianze e analizzando la scena del crimine al fine di ricostruire la sequenza degli eventi e comprendere meglio le dinamiche familiari che hanno portato a questa tragedia.