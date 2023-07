Tre infermieri malmenati da un gruppo di 8 persone che volevano accedere all’obitorio dell’ospedale Cardarelli di Napoli fuori dell’orario consentito per visitare la salma di un uomo di 72 anni morto per cause naturali. Lo denuncia ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, il gruppo Facebook che segnala le aggressioni al personale sanitario. Il fatto alcuni giorni ma solo ora è stato segnalato. Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia che hanno identificato i responsabili. Dall’inizio dell’anno sono già 50 le aggressioni tra i territori delle Asl Napoli 1 e 2.

“Quello che appare inaccettabile è la violenza a prescindere – dichiara il deputato dell’alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli – che caratterizza un numero sempre crescente di persone. Una sorta di barbarie diffuse in cui le proprie ragioni si manifestano solo con la violenza e la sopraffazione”.