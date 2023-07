Il giornalista Pino Grazioli ha inviato un video al deputato Francesco Emilio Borrelli in cui è mostrato un ragazzo che arma un fucile a piombini e spara ad un piccione indifeso. Grazioli afferma che il fatto è avvenuto all’interno di un oratorio di Cardito e, come si evince dalle immagini, alcuni ragazzi indossano magliette con la scritta ‘animatore’ sponsorizzate da un’armeria di Crispano. La scena è stata prontamente ripresa dai presenti, tutti giovani e giovanissimi, che tra le risate hanno tolto la vita a un povero animale che non aveva nessuna colpa. Nel video si vede il ragazzo prendere la mira, fare fuoco e l’animale sbattere al suolo. In quel momento i presenti si sono lasciati andare ad un applauso.

“Davvero non capisco cosa ci sia da ridere o da applaudire, sono immagini molto gravi, per di più ha sparato all’interno di un oratorio, un luogo che dovrebbe aggregare i giovani, insegnargli il rispetto per gli altri e non dove per gioco si uccidono degli animali indifesi. Sporgeremo denuncia contro l’autore di questo gesto a dir poco vergognoso e vogliamo sapere come mai quel ragazzo avesse un fucile a piombini dentro un oratorio. Con quell’arma poteva succedere di tutto, poteva partire un colpo accidentale e ferire uno degli altri giovani presenti, poteva consumarsi una tragedia. Com’è possibile che, assolutamente indisturbato, un ragazzo possa entrare addirittura in un oratorio con un fucile alla mano e sparare tra la gente ad un piccione”.

“Non la lasceremo passare liscia, questi giovani devono capire la gravità del gesto commesso. Ci siano indagini immediate da parte delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto, le dinamiche, il luogo e i fatti. Si chiarisca come mai quelle magliette sono sponsorizzate da un’armeria, chi è il proprietario di quel fucile, se era autorizzato a usarla e come l’arma sia arrivata lì dentro. Non si tratta di una bravata ma di vera e propria crudeltà contro gli animali. Un gesto folle e pericoloso che poteva costare caro anche alle persone presenti che invece di applaudire dovevano stigmatizzare un tale comportamento”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha denunciato l’accaduto assieme ad Enrico Rizzi, attivista animalista.