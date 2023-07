Un’atmosfera di lutto e tristezza avvolge Frattamaggiore, una piccola città nella provincia di Napoli, a seguito della tragica morte di un giovane promettente calciatore, Raffaele Vergara. Il ventenne, originario di Crispano, era conosciuto per il suo talento nel campo del calcio e aveva da poco rinnovato il contratto con la Virtus Afragola, una squadra locale che milita in Promozione. Il destino, però, ha giocato un crudele scherzo a Raffaele quando, mentre si trovava al lavoro nello stabilimento DeliFood di Frattamaggiore, è coinvolto in un terribile incidente.

Secondo quanto riportato, il giovane operaio sarebbe rimasto incastrato all’interno di una macchina utilizzata per la macinazione delle spezie e aromi, perdendo la vita sul colpo. Le esatte circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, compresi i Carabinieri della locale stazione, il pm di turno della Procura di Napoli nord, i Carabinieri del Nil di Napoli, i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell’ASL Napoli 2 Nord.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, con amici, familiari e colleghi ancora increduli di fronte a questa tragica perdita. Raffaele Vergara era amato da tutti per la sua passione e il suo impegno nel calcio, ed era considerato una promessa del settore sportivo locale.

In queste ore di dolore e sconforto, la vicenda ha richiamato alla memoria un altro tragico incidente avvenuto in passato: la morte di Luana D’Orazio, rimasta impigliata in una macchina tessile a Prato. Queste tragedie mettono in evidenza l’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro e sollevano interrogativi su come tali incidenti possano essere evitati in futuro.