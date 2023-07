Una serie di furti ha seminato preoccupazione tra i residenti e i vacanzieri di Castellabate, in particolare nella frazione Lago e nella zona nord di Santa Maria. I malviventi sono riusciti a entrare in azione in due casi distinti, ma fortunatamente sono disturbati dai proprietari durante uno dei furti, costringendoli a fuggire con un bottino di poco valore. I Carabinieri della locale stazione stanno conducendo le indagini su entrambi gli episodi, con l’aiuto di immagini di videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

Questi furti si verificano poco dopo che una coppia di ladri è stata arrestata in flagranza di reato lungo la costa, per aver rubato dalle auto parcheggiate vicino alle spiagge. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha portato all’arresto di questi criminali, ma la recente ondata di furti ha aumentato la preoccupazione tra i residenti e i visitatori di Castellabate.

Le autorità locali stanno intensificando le misure di sicurezza per affrontare la situazione. I Carabinieri stanno analizzando attentamente le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza nella zona coinvolta, nella speranza di ottenere indizi utili per le indagini. Inoltre, stanno aumentando la presenza di pattuglie di polizia per deterre i potenziali ladri e garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti.

La preoccupazione crescente tra i residenti e i visitatori evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza e alla prevenzione dei crimini. È importante che i cittadini collaborino con le forze dell’ordine, segnalando attività sospette o fornendo informazioni che possano aiutare nelle indagini. Inoltre, l’installazione di sistemi di sorveglianza aggiuntivi e l’adozione di misure di sicurezza personali possono contribuire a dissuadere i ladri e a proteggere la comunità.

Le autorità locali sono determinate a porre fine a questa ondata di furti e a garantire un ambiente sicuro per i residenti e i turisti. Collaborando insieme, si può contrastare l’attività criminale e preservare l’atmosfera tranquilla e accogliente di Castellabate.