Arrestato un ventenne incensurato, residente nel quartiere Secondigliano di Napoli, responsabile dell’omicidio del 28enne Domenico Esposito nel parcheggio del centro commerciale ‘Vulcano Buono’ a Nola. Il giovane, che svolge la professione di guardia giurata, è fermato dalla Polizia ed ha confessato il delitto. L’omicidio è avvenuto a seguito di un diverbio nato per motivi banali, ma il ventenne non è finora in grado di fornire una spiegazione chiara e razionale per il suo gesto. Domenico Esposito è deceduto presso l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola a causa delle gravi ferite riportate durante l’aggressione.

La notizia dell’arresto del giovane ha suscitato sconcerto e sgomento nella comunità di Nola e dintorni. La vittima, Domenico Esposito, è descritta come una persona tranquilla e senza precedenti penali, e la sua morte si rivela una perdita tragica per la sua famiglia e i suoi amici.

Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per chiarire gli esatti dettagli e le motivazioni dietro questo gesto di violenza. Nonostante la confessione del ventenne, il movente dell’omicidio rimane ancora poco chiaro e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.