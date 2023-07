Ancora sciopero del personale: nuovi disagi in vista per gli utenti delle linee gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Lunedì 24 luglio, infatti, sono proclamate azioni di sciopero di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, dalle organizzazioni Confail-Faisa e Orsa. In una nota Eav rende note anche le motivazioni alla base dell’agitazione, che sono per Confail-Faisa ”competenze reparto manutenzione SS, CCs e tecnologie-Automazioni Tvcc, Telecomunicazioni e telecomando” mentre per Orsa ”orario di lavoro del personale amministrativo; utilizzo capi stazione di nuova nomina; declassificazione delle stazioni abilitate; comandata turni personale addetto ai varchi; comandate turni in prestazioni di straordinario; competenze economiche”.

”Durante l’orario di sciopero – fa sapere l’azienda di trasporti – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”. Per conoscere le ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime partenze garantite dopo lo sciopero per ogni linea, Eav invita a consultare gli orari presenti sul sito www.eavsrl.it.