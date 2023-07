Il crescente disagio economico e fisico che alcune famiglie stanno affrontando ha portato all’attuazione di misure di sostegno per aiutare coloro che si trovano in situazioni di difficoltà ad affrontare le spese relative all’energia e all’acqua. Dal 1° gennaio 2021, sono attivati i bonus sociali o “bonus bollette” per l’elettricità, il gas e l’acqua, riconosciuti automaticamente ai cittadini o nuclei familiari che ne soddisfano i requisiti. Questi aiuti rappresentano un importante strumento per garantire a chi versa in situazioni di disagio la possibilità di coprire le spese essenziali per la sopravvivenza quotidiana.

Per poter accedere ai bonus bollette, è necessario appartenere a un nucleo familiare che rispetti determinati requisiti economici e sociali. I principali requisiti sono:

Isee non superiore a 9.530 euro per i nuclei familiari standard.

Isee non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Essere titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Recenti aggiornamenti:

Per quanto riguarda i bonus sociali per elettricità e gas (uso domestico), è importante notare che il valore dell’Isee per il 2023 è stato elevato a 15.000 euro per i nuclei familiari standard, e a 30.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. Questi aggiornamenti sono stati implementati per riflettere la crescente necessità di supporto per le famiglie in difficoltà economica.

L’importo del bonus elettricità varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, come indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). Per il terzo trimestre del 2023, gli importi sono i seguenti:

Famiglie di 1-2 componenti: 50,6 euro.

on 3-4 componenti: 61,64 euro.

Famiglie con più di 4 componenti: 67,16 euro.

Questi contributi rappresentano un aiuto concreto per affrontare le spese energetiche e alleviare il peso finanziario delle famiglie in difficoltà economica.